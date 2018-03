Abbau des havarierten Gastanks zieht sich hin

Aus unserem Archiv

Oestrich-Winkel (dpa) – Der Abbau des havarierten Chemikalientanks in Oestrich-Winkel lässt auf sich warten. Am Freitagnachmittag berichteten Experten in dem Rheingau-Ort aber von Erfolgen bei wichtigen Vorarbeiten. Auf dem Gelände der Schaumstofffabrik seien aus einem benachbarten, unbeschädigten Tank etwa 20 000 Liter der Chemikalie TDI abgepumpt worden, sagte der stellvertretende Kreisbrandinspektor Markus Enders vor Journalisten.