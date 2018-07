Eine Impfung soll vor Krankheit schützen – in seltenen Fällen kann sie allerdings auch Schäden nach sich ziehen. In Rheinland-Pfalz bekamen zuletzt 157 Menschen eine monatliche Rente wegen eines anerkannten Impfschadens. Die Leistungen an Betroffene für solche gesundheitlichen Schäden nach einer Impfung summierten sich in den Jahren 2015 bis 2017 auf rund 22 Millionen Euro. Das berichtet Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in der Antwort auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion. Wer durch eine öffentlich empfohlene oder gesetzlich angeordnete Schutzimpfung gesundheitlich geschädigt wird, erhält auf Antrag eine Versorgung. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Mitteilung Landesamt für Soziales zu Schutzimpfungen in RLP Drucksache Landtag RLP zu Impfschäden

