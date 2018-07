Öltanker-Entführung: Haft für Mann aus Somalia

Zweibrücken (dpa/lrs) – Nach der Entführung eines griechischen Öltankers im Roten Meer ist ein 25-jähriger Mann aus Somalia zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Zweibrücken sah es als bewiesen an, dass er 2012 mit zahlreichen Komplizen die Besatzung als Geiseln mit Waffen bedrohte. Damit sei der Tatbestand der Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub und zur besonders schweren räuberischen Erpressung gegeben, sagte ein Justizsprecher am Donnerstag. Der Beschuldigte hatte die Vorwürfe eingeräumt. Weil er zum Tatzeitpunkt vermutlich 19 Jahre alt war, kam Jugendrecht zur Geltung.

Den Ermittlungen zufolge hatten etwa 50 Piraten das Schiff mit rund 26 Besatzungsmitgliedern erst nach Monaten für mehrere Millionen US-Dollar Lösegeld freigelassen. Der Angeklagte hatte nach eigenen Angaben davon 5000 ...

