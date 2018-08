Sankt Martin (dpa/lrs) – Eine 93 Jahre alte Frau ist im pfälzischen Sankt Martin (Kreis Südliche Weinstraße) aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Zeitungsausträger hatte am frühen Montagmorgen nach eigener Aussage gesehen, wie die Seniorin sich noch an der Außenfassade des Hauses mit beiden Händen an der Fensterbrüstung festhielt und mit einem Bein auf einer Umrandung stand, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen, war die Frau in einen Bach gefallen. Die Polizisten konnten sie gemeinsam mit dem Zeitungsausträger aus dem Wasser retten, die 93-Jährige kam in ein Krankenhaus. Warum sie aus dem Fenster fiel, war noch unklar.

