93 Kilogramm Marihuana entdeckt: Drei Männer vor Gericht

Aus unserem Archiv

Trier

Nach dem Fund von 93 Kilogramm Marihuana in Trier sollen drei Männer vor Gericht kommen. Am Dienstag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass Anklage gegen einen 39-jährigen Mann und seine beiden 20 und 23 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen erhoben werde. Die Männer sind miteinander verwandt und sollen sich wegen „gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ beziehungsweise wegen Beihilfe verantworten. Bei dem Fund handelte es sich nach Angaben der Behörden um den größten jemals in Trier sichergestellten Drogenfund mit einem geschätzten Verkaufswert von rund 700 000 Euro.