70-Jährige verletzt sich bei Sturz schwer am Kopf

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine 70-Jährige hat sich bei mehreren Stürzen lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zugezogen. Ein Zeuge habe die Seniorin in der Nacht zum Dienstag in Kaiserslautern auf einer Fahrbahn liegend gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die Verletzte nicht ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war die alkoholisierte Frau auf dem Nachhauseweg mehrere Male gestürzt. Sie schlug dabei mit dem Hinterkopf auf der Straße auf.