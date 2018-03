62-Jähriger bei Wohnhausbrand im Westerwaldkreis verletzt

Aus unserem Archiv

Hachenburg

Bei einem Wohnhausbrand im Westerwaldkreis ist ein 62-jähriger Bewohner verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst unbekannten Gründen in einem Haus in Hachenburg ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann durch Rauchgase leicht verletzt. Das Feuer breitete sich auf ein weiteres Gebäude aus. Die Feuerwehr hatte die Flammen allerdings schnell unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.