Etwa 60 000 Jungaale sind bei Koblenz im Rhein ausgesetzt worden. Ziel des Projekts seien die Erhaltung und der Schutz des vom Aussterben bedrohten Europäischen Aals, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord am Montag mit. Durch Umweltverschmutzung, Überfischung, Klimaveränderungen und Krankheiten sei der Aalbestand in Europa stark gefährdet. In Rheinland-Pfalz werden deshalb jedes Jahr Jungaale in Mosel, Saar und Rhein ausgesetzt. Die Kosten hierfür betragen laut SGD jährlich etwa 85 000 Euro.

Die Aale stammen aus Wildfängen an den Küsten Europas. Sie schlüpfen in der Sargassosee nordöstlich der Karibik und brauchen etwa drei Jahre für ihren Weg mit dem Golfstrom an die ...

