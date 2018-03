59 198 Tonnen Genussmittel in einem Monat importiert

Aus unserem Archiv

Bad Ems

59 198 Tonnen Genussmittel sind im September 2016 nach Rheinland-Pfalz importiert worden. Den mit Abstand größten Anteil hatte Wein mit 45 665 Tonnen. An zweiter Stelle standen Rohtabak und Tabakerzeugnisse (8178 Tonnen). Auch beim Export führten diese beiden Warengruppen die Tabelle an. Insgesamt wurden 25 108 Tonnen Genussmittel exportiert. Darunter waren 11 541 Tonnen Wein, auf Rohtabak und Tabakerzeugnisse entfielen 8334 Tonnen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervor.