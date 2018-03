57 Jahre alter Bewohner bei Wohnhausbrand schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Selters

Bei einem Wohnhausbrand in Selters im Westerwald ist ein 57-Jähriger am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der allein lebende Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde in ein nah gelegenes Krankenhaus gebracht. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.