Altrip

Mit einem Messer hat ein 55-Jähriger aus Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) am Montag auf seinen Vermieter eingestochen und diesen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, griff der Mann während eines Streits zu dem Messer. Der 56-Jährige konnte fliehen und um Hilfe bitten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an. Er soll am Dienstag dem Ermittlungsrichter der Staatsanwaltschaft Frankenthal vorgeführt.