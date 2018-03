50 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung ist im Saarland im Jahr 2017 um die Hälfte zurückgegangen. Bei der Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle des Finanzamts Saarbrücken gingen 50 Selbstanzeigen mit Bezug zu Kapitalanlagen im Ausland ein, wie eine Sprecherin des saarländischen Finanzministeriums mitteilte. Im Jahr 2016 waren es noch 102 Selbstanzeigen.

Der Rückgang gilt als Folge der seit Anfang 2015 geltenden Gesetzesverschärfung – damals wurde die strafbefreiende Selbstanzeige neu geregelt. Nunmehr müssen Angaben zu allen nicht verjährten Steuerstraftaten einer Steuerart gemacht werden, mindestens aber zu allen Steuerstraftaten in den letzten zehn Jahren. Die Verjährungsfrist für die Strafbarkeit der Steuerhinterziehung beträgt jedoch nur fünf Jahre. Viele Steuersünder machten daher noch vor 2015 von der alten Rechtslage Gebrauch.

Die reuigen Steuerhinterzieher des vergangenen Jahres im Saarland gaben in erster Linie Anlagen in Luxemburg an, in einer geringeren Anzahl auch Geld in die Schweiz. Andere Länder spielten kaum eine Rolle.