Das viertägige Volksfest Johannisnacht hat am Freitag in Mainz begonnen. Viele Stände und Fahrgeschäfte waren schon am Nachmittag geöffnet, wie Pressesprecher Ralf Peterhanwahr am Freitag mitteilte. „Wenn das Wetter mitspielt rechnen wir mit 500 000 Besuchern“, sagte er. Am Abend wollte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) das Fest mit einer Rede auf der Hauptbühne am Schillerplatz offiziell eröffnen.

Bis Montag, den 25. Juni, ehrt die Stadt zum 50. Mal ihren berühmtesten Sohn Johannes Gutenberg. Auf acht Bühnen treten an allen Tagen 77 Musik- und Kleinkünstler auf. Entlang des ...

