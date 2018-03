36 Prozent der Mitglieder in Hochschulräten sind Frauen

36 Prozent der Mitglieder in rheinland-pfälzischen Hochschulräten sind im vergangenen Jahr weiblich gewesen. Die Zahl geht aus Daten des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervor. Demnach hatten die Räte landesweit 192 Mitglieder, 69 von ihnen waren Frauen.

Roten Schuhe zwischen dunklen Anzügen.

Foto: Tim Brakemeier/Archiv – dpa

Je nach Hochschulrat variierte der Frauenanteil stark. Sehr hoch war dieser beispielsweise an der Hochschule Mainz mit 70 Prozent sowie an den Hochschulen Koblenz und Trier mit jeweils 60 Prozent. An den Verwaltungshochschulen saßen hingegen jeweils weniger als 25 Prozent Frauen im Rat.