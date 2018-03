33 000 Schulanfänger starten – Streit um Unterrichtsausfall

Aus unserem Archiv

Mainz

Für mehr als 558 000 Schüler in Rheinland-Pfalz wird es nach den Sommerferien wieder ernst. Die meisten starten an diesem Montag, die rund 33 000 ABC-Schützen meist erst am Dienstag. Die rot-grüne Landesregierung führt ihr Vorhaben kleinerer Grundschulklassen fort: Maximal 24 Kinder pauken künftig in den ersten und zweiten Klassen.