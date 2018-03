300 Veranstaltungen und 300 Führungen zu Karl-Marx-Jubiläum

Aus unserem Archiv

Mainz

300 Veranstaltungen und 300 öffentliche Führungen gibt es in Trier zum Karl-Marx-Jubiläum. Die Spannbreite des Programms reiche „vom wissenschaftlichen Kongress bis zum Karl-Marx-Musical“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Donnerstag in Mainz. Es gehe zum 200. Geburtstag des politischen Philosophen nicht nur um den wissenschaftlichen Diskurs, sondern auch um Mitmach-Aktionen mit Social-Media-Plattformen wie Snapchat. Marx-Epertin Beatrix Bouvier sagte, noch nie sei das Thema Marx von so vielen Partnern aus so unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam behandelt wor.