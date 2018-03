Aus unserem Archiv

Mainz

Die ambulanten Hospizdienste in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr 2339 Sterbende zu Hause betreut. Darunter waren auch 30 Kinder, wie der Verband der Ersatzkassen am Freitag in Mainz mitteilte. «Viele schwerstkranke Menschen haben den Wunsch, die letzte Zeit des Lebens zu Hause zu verbringen. Um dies zu ermöglichen, leisten die ambulanten Hospizdienste wertvolle Arbeit», sagte Verbandsleiter Martin Schneider. Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützten die Hospizdienste im Land in diesem Jahr mit drei Millionen Euro. Damit werde unter anderem die Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Helfer finanziert.