Vor genau 225 Jahren haben französische Revolutionäre eine Marienstatue des Speyerer Doms zerstört – nun ist ein Jesusfüßchen als einziger erhaltener Rest des Gnadenbildes zurück in die Kirche gebracht worden. Normalerweise liegt der 23,5 Zentimeter lange Unterschenkel mit einem Kinderfüßchen in einem Tresor, wie das Bistum Speyer am Samstag mitteilte. Die Marienstatue war am 19. Januar 1794 zerstört worden.

„Der materielle Wert des Füßchens ist gleich null“, erklärte Domkapitular Peter Schappert laut Mitteilung. „Aber es ist für uns von hohem Wert, da es zeigt, dass der Glauben weiter geht. ...

