Ein Verbrechen erschüttert die Stadt Worms in Rheinhessen. Eine junge Frau wird in ihrem Elternhaus erstochen. Ihr Freund gesteht die Tat. Doch viele Fragen sind noch offen.

Worms (dpa/lrs). Die 21 Jahre alte Frau in Worms ist an mehreren Messerstichen gestorben. Die Tote habe 10 bis 15 Stich- und Schnittverletzungen im Rücken, am Hals, in der Lunge ...