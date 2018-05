219 Genossenschaften hatten Ende vergangenen Jahres ihren Sitz in Rheinland-Pfalz. Den größten Anteil stellten gewerbliche Waren- und Dienstleister: Von ihnen gab es 98 im Land. Dazu gehören unter anderem Energiegenossenschaften. An zweiter Stelle standen die landwirtschaftlichen Genossenschaften (74), hinzu kamen 47 Kreditgenossenschaften. Die Zahlen gehen aus einer vorläufigen Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Große Anfrage der Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen hervor. Demnach zählte der Genossenschaftsverband Ende vergangenen Jahres rund 8690 Mitglieder, die in einer Genossenschaft arbeiteten.

Antwort des Wirtschaftsministeriums

