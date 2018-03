2:1 gegen Hertha BSC: Worms sorgt für Pokal-Sensation

Aus unserem Archiv

Worms

Traditionsverein Wormatia Worms hat im DFB-Pokal für eine Sensation gesorgt. Der Regionalligist zog am Sonntag durch einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin in die zweite Runde ein und gewann damit zum ersten Mal seit dem 16. Oktober 1982 (2:0 gegen den KSV Baunatal) wieder ein Spiel in diesem Wettbewerb. Romas Dressler erzielte in der 82. Minute den Siegtreffer für den Außenseiter. Tim Bauer hatte die Wormatia bereits in der dritten Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, Sandro Wagner (64.) zwischenzeitlich aber noch einmal für die Hertha ausgeglichen.