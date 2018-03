135 00 Euro Anwaltskosten für Nürburgring-Klagen

Die Anwaltskosten der Klagen gegen die gekündigten Pächter des kriselnden Nürburgrings belaufen sich bislang auf rund 135 000 Euro. Das geht aus einem Schreiben des Staatssekretärs im rheinland-pfälzischen Infrastrukturministerium, Jürgen Häfner (SPD), an den Landtag hervor, das der dpa vorliegt. Die endgültigen Verfahrenskosten könnten noch nicht vorhergesagt werden.

Teure Angelegenheit: der Nürburgring Foto: DPA

Die Räumungsklage und die Klage auf ausstehende Pachtzahlungen sind zwar schon beim Landgericht Koblenz eingereicht, aber noch nicht den gekündigten Pächtern zugeleitet worden. Damit gelten sie als nicht aktiviert und dienen bislang nur als Drohkulisse im Streit um millionenschwere Pacht. Auch die privaten Betreiber hatten mit einer Klage gegen die Trennung gedroht. Zugleich streben beide Seiten aber schon seit längerem ein Schiedsverfahren an, um einen teuren Rechtsstreit zu vermeiden. Weiterhin gebe es regelmäßig Gespräche auf Arbeitsebene, versicherte ein Sprecher der Pächter.

Die Kündigung der Pachtverträge stand an diesem Donnerstag auch auf der Tagesordnung im Rechtsausschuss des Mainzer Landtags – allerdings möglicherweise hinter verschlossenen Türen. Außerdem beantragte die SPD eine Aktuelle Stunde in der Landtagssitzung am 2. Mai. Dabei soll es um den Streit über möglicherweise verbotene Beihilfen für den Nürburgring gehen. Die EU-Kommission nimmt derzeit staatliche Finanzspritzen von 524 Millionen Euro zugunsten der Rennstrecke mit Freizeitpark unter die Lupe.