12 434 Bienenvölker in Rheinland-Pfalz

12 434 Bienenvölker haben die Mitglieder des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 gemeldet. Das waren rund vier Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht. Auch in den Jahren zuvor seit 2012 waren die Zahlen nach oben gegangen. „Wir begrüßen es sehr, dass nach einem Rückgang der Bienenvölkerzahlen in der Vergangenheit nun der Umschwung geschafft ist und die Zahlen stetig ansteigen“, erklärte das Ministerium.