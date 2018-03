10 000 Schüler weniger – Schulreform geht weiter

Aus unserem Archiv

Mainz

Immer weniger Kinder: Nach dem Ferienende besuchen im Jahresvergleich rund 10 000 Schüler weniger die Schulen in Rheinland-Pfalz. Zugleich geht die Schulreform weiter. Für mehr als 558 000 Mädchen und Jungen öffnen sich ab nächster Woche die Schultore, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. Dabei beginnen die meisten der etwa 33 000 ABC-Schützen erst am Dienstag – einen Tag später als ihre älteren Mitschüler. Die Zahl der Realschulen plus, der neuen Fachoberschulen und Ganztagsschulen steigt. Die kostenlose Schülerbeförderung ab mindestens vier Kilometern Schulweg wird auf mehr Kinder ausgeweitet.