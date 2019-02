Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kommt auch im neuen Jahr nicht in Schwung. Am Freitagabend kassierten die Pfälzer bei Preußen Münster eine 0:2 (0:2)-Niederlage. Vor 10 008 Zuschauern sicherten Niklas Heidemann (22. Minute) und Cyrill Akono (44.) den Dreier der Westfalen. Kaiserslautern hatte in der neu formierten Abwehrkette mit massiven Abstimmungsproblemen zu kämpfen und konnte den zweikampfstarken und aggressiv aufspielenden Gastgebern nichts entgegensetzen.

Der starke FCK-Torhüter Lennart Grill verhinderte in seinem erst zweiten Drittligaspiel eine höhere Niederlage. Die Roten Teufel blieben damit bereits in zwei von drei Rückrundenpartien ohne Punkte, der Abstand des ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.