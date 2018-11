Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern droht das Saisonziel Wiederaufstieg aus den Augen zu verlieren und im Mittelmaß zu versinken. Nachdem es am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden nur zu einem 0:0-Remis reichte, beträgt der Rückstand der Pfälzer auf die Tabellenspitze bereits zwölf Zähler. In der lange Zeit ereignisarmen Partie waren die Gäste spielerisch überlegen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Bei Manuel Schäfflers Kopfball (42. Minute) rettete der Pfosten für Lautern. Erst nach 68 Minuten sahen die 18 716 Zuschauer die erste Torannäherung des FCK, doch auch Jan Löhmannsröben scheiterte per Kopf am Pfosten.

Kader FCK Spielplan FCK Spielplan und Tabelle

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.