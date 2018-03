1. FC Kaiserslautern verliert Testspiel gegen FC Marbella

Aus unserem Archiv

St

Pedro de Alcánatara (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat ein Testspiel gegen den spanischen Drittligisten FC Marbella mit 1:2 (0:1) verloren. Im Rahmen des Trainingslagers im spanischen St. Pedro de Alcánatara setzte Trainer Jeff Strasser vor allem junge Profis ein. Osai Kwadwo erzielte am Donnerstag in der 50. Minute auf Vorarbeit von Gervane Kastaneer den Treffer für das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga. Am Nachmittag (16.00 Uhr) steht für die Pfälzer noch eine Partie gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam an.