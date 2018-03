Vinothek im Proviantamt – 150 Winzer präsentieren ihre Flaschenweine

Im November wird die Rheinhessenvinothek im Proviantamt Mainz ein Jahr alt. Vor der Eröffnung schrieb Geschäftsführer Karl Strack 1600 Winzer in Rheinhessen mit dem Vorschlag für eine Zusammenarbeit an, 400 antworteten.

Rheinhessenvinothek im Proviantamt in der Mainzer Schillerstraße

Foto: Rheinland-Pfalz-Tourismus/Heidrun Braun

Heute stehen die Weine von 150 Weinmachern in den Regalen der Vinothek. Es gibt 30 gekühlte Ausschankweine, die alle vier Wochen gewechselt werden. Die rund 450 Flaschenweine vom einfachen Schoppenwein bis zum Großen Gewächs sind zum selben Preis wie beim Winzer zu haben. Dazu gibt es kleine Gerichte von der Vinothekkarte.

Mit seinen 5000 Quadratmetern ist das Proviantamt einer der wenigen noch erhaltenen Militärbauten aus der Ära des Deutschen Bundes. Ein vergleichbares preußisches Magazin gibt es in Deutschland nur noch in Minden. Die große Zahl der in Mainz stationierten Soldaten machte den Bau des Getreidespeichers notwendig. Nach vier Jahren Bauzeit wurde der Magazinbau 1867 im Garten des Schönborner Hofes fertiggestellt. Militärisch genutzt wurde er nie.

In den 1960er-Jahren entging das Gebäude nur knapp dem Abriss. Es sollte noch lange dauern, bis das Haus 2001 aufwendig saniert wurde. Heute sind in dem Gebäude neben der Gastronomie Wohnungen, Büroflächen, das Fastnachtsmuseum und das Kabarettarchiv untergebracht. Seit der Eröffnung des Restaurants im Proviantamt wird das traditionsreiche Mainzer Aktienbier (MAB) ausgeschenkt, das 1975 vom Markt genommen worden war.

Zum Proviantamt gehören neben der Vinothek eine modern-rustikale Schenke, das Restaurant, der Altmünsterkeller und der Wirtschaftsgarten. Es hat dienstags bis samstags von 9 bis 24 Uhr (warme Küche 11.30 bis 22.30 Uhr) und sonntags von 10 bis 18 Uhr (warme Küche 11.30 Uhr bis 15 Uhr) geöffnet, die Rheinhessenvinothek dienstags bis samstags von 11 bis 23 Uhr.

Informationen: Rheinhessenvinothek im Proviantamt Mainz, Telefon 06131/9061 38. Weitere Ausflugstipps aus der Region gibt es im Internet unter www. gastlandschaften.de/ rheinhessen