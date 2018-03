Das Geheimnis des Nachbarn aufdecken

Das Dynamikum Pirmasens ist das erste und bislang einzige Science Center in Rheinland-Pfalz. Als Mitmachmuseum lädt es seine Besucher aus allen Altersstufen dazu ein, auf 4000 Quadratmetern verschiedene Phänomene aus Natur und Technik interaktiv zu erforschen.

Mit Beginn der Herbstferien startete eine gemeinsame Spurensuche unter dem Titel "Die Akte Dynamikum: Ermittle am Ort des Verbrechens!" für alle, die den Kriminalkommissar in sich entdecken möchten. Für Spürnasen und Hobbyfahnder gilt es dort, in spannender gemeinschaftlicher Detektivarbeit innerhalb einer Stunde "Das Geheimnis der Nachbarn" aufzudecken. Die Teams von drei bis sechs Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind, erhalten eine kurze Einweisung. Dann werden sie in einen speziellen Raum geführt. Dort können sie versteckten Hinweisen nachgehen, sich beratschlagen und den Fall lösen. Um die Spannung zu erhalten, werden alle Teilnehmer um strenge Geheimhaltung von Lösung und Details gebeten. Foto- und Videoaufnahmen sind verboten.

"Die Akte Dynamikum: Ermittle am Ort des Verbrechens!" kann täglich um 11, 13 und 15 Uhr gebucht werden. Freitags und samstags gibt es zusätzlich und nur nach Voranmeldung auch einen Termin um 19 Uhr. Der Preis pro Person beträgt als Kombiticket 5 Euro zusätzlich zum Dynamikum-Eintritt oder 9 Euro für das Einzelticket. Da jeweils nur bis zu sechs Personen den Geheimnissen auf die Spur kommen können, empfiehlt sich eine verbindliche Reservierung per E-Mail an anmeldung@dynamikum.de oder telefonisch unter 06331/239 43 22. Die Sonderausstellung "Rätsel!", bei der mehr als 30 pfiffige Knobeleien und Denkspiele ausgetüftelt werden können, wird bis zum 31. Oktober verlängert. Das Dynamikum hat Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie an den Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro und für Kinder ab sechs Jahre 8 Euro.

Infos: Dynamikum, Pirmasens, Tel. 06331/239 430. Weitere Ausflugstipps gibt es unter www.gastlandschaften.de/pfalz