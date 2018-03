Das blaue Wunder von Sayn: Himmelsfalter fasziniert die Betrachter

Aus unserem Archiv

Bendorf-Sayn

Im Herbst lohnt sich ein Besuch im Garten der Schmetterlinge Schloss Sayn ganz besonders, denn in den Hallen wird der Herbst himmelblau. Aus mehr als 100 grünen Puppen des Blauen Morphos, der wegen seiner Farbe auch Himmelsfalter genannt wird, schlüpfen in Sayn die in allen Farben des Himmels schillernden, großen blauen Schmetterlinge.