Zwischenfall in Höhr-Grenzhausen: 19-Jährige wird von Silvesterrakete verletzt

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Abschuss einer Silvesterrakete ist es in der Neujahrsnacht in Höhr-Grenzhausen gekommen. Wie die Beamten der Polizeiwache in der Keramikstadt ermittelten, wurde um 0.18 Uhr am Alexanderplatz aus einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen heraus eine Rakete abgeschossen.

In Höhr-Grenzhausen wurde eine 19-Jährige durch eine Silvesterrakete verletzt. Foto: Armin Weigel, picture alliance/dpa

Diese explodierte in der Nähe des Kopfes einer jungen Frau. Die 19-jährige Geschädigte wurde dadurch leicht am Ohr verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst des Deutschen Rotes Kreuzes zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht.

Zu den Jugendlichen, aus deren Gruppe die Rakete abgefeuert wurde, ist nur bekannt, dass der bislang noch unbekannte Beschuldigte eine schwarze Jacke trug und einen Schnurrbart hat. Er soll zwischen 1,5 und 1,7 Meter groß sein. Zudem soll er einen weißen Hut getragen haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer 02624 /940 20 zu melden.

Brennende Mülltonnen und Hecke durch Pyrotechnik in Montabaur und Elz

Ebenfalls in der Silvesternacht ist es in Montabaur zu gleich zwei Mülltonnenbränden und zu einer Entzündung einer Hecke. Um 0.14 Uhr wurde zunächst ein Heckenbrand in der Lessingstraße gemeldet. Um 1.10 Uhr und eine halbe Stunde später folgten dann zwei weitere Meldungen über Mülltonnenbrände in der Margeritenstraße und der Lahnstraße. In allen drei Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Brände durch abgefeuerte Pyrotechnik entstanden sind. Der Schaden hielt sich im Gesamten zwar in Grenzen, jedoch musste in allen Fällen die Feuerwehr ausrücken, um die Brände zu löschen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Montabaur unter Telefon 02602 /922 60 mitzuteilen.

In Elz wurden in der Neujahrsnacht gegen 1.20 Uhr durch die unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerksbatterien ebenfalls zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Eine Thujahecke stand ebenfalls in Flammen, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hausfassade eines angrenzenden Wohnhauses wurde durch Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. red