Zwei Tage Musik der härteren Gangart: Subwood-Festival bringt Metal und Punkrock ans Bürgerhaus Wirges

i Auf dem Hollerer Flugplatz kamen 2023 bei der Premiere des Subwood-Festivals rund 600 Fans von Musik der härteren Gangart auf ihre Kosten – die Veranstalter leider nicht. Am neuen Standort in Wirges sehen die Finanzen schon jetzt besser aus. Foto: Sebastian Scharnagl

Das Subwood-Festival lebt – und geht in die zweite Runde. Am kommenden Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, wollen 13 Bands mit Metal und Punkrock und Hunderten Besuchern das Freizeitgelände am Wirgeser Bürgerhaus zum Beben bringen.