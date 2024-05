Plus Ransbach-Baumbach

„Zwei Stunden heile Welt“ in Ransbach-Baumbach: An Peter Alexander und Heinz Erhardt erinnert

Von Hans-Peter Metternich

i Die Protagonisten Peter Grimberg (rechts) und Horst Freckmann (links) luden die Zuschauer ein, bei ihrem Bühnenprogramm mitzumachen. Eine liebenswerte Geste, die das Publikum erheiterte. Foto: Hans-Peter Metternich

„Von Made bis Rössl“, das war ein Kabarettformat, das quasi als eine Liebeserklärung an die beiden großen Entertainer Peter Alexander und Heinz Erhardt am Muttertagnachmittag über die Bühnenbretter in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach ablief. Wie gelang es Peter Grimberg und Horst Freckmann, die beiden unvergesslichen Stars auf der Bühne auferstehen zu lassen?