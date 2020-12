Westerburg

Auch wenn die Schüler und Lehrer in der Verbandsgemeinde Westerburg in eine „Corona-Zwangspause“ geschickt wurden, so wird doch in und vor allem an den Schulgebäuden fleißig gearbeitet. Handwerksunternehmen waren vor Ort, um einige Projekte, dessen Durchführung ursprünglich für die Oster- bzw. Sommerferien geplant waren, durchzuführen. Sie konnten aufgrund der leeren Bildungseinrichtungen bereits früher mit ihren Arbeiten starten und viele schon zum Abschluss bringen. Einige Projekte werden dann noch in den kommenden Sommerferien abgeschlossen werden können. Die dicksten Brocken: Der zweite Bauanschnitt an der Grundschule „St. Barbara“ Höhn und erste Maßnahmen an der Realschule plus.