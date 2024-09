Plus Nister

Zwangsverwaltung verhindert: Nister hat neuen Ortsbürgermeister

Von Markus Müller (Nister)

i Der vormalige Erste Beigeordnete Bernd Kunz (3. von links) ist der neue Ortsbürgermeister von Nister. mit den Beigeordneten Anna Langewiesche (links), Oliver Schnell und Johannes Seela (rechts). Foto: Markus Müller/Nister

Nach der Kommunalwahl vom 9. Juni sah es zunächst so aus, als ob auch Nister zu denjenigen Ortsgemeinden des Westerwaldkreises gehört, in denen mangels Kandidaten die Zwangsverwaltung durch einen Beauftragten der Verbandsgemeinde Hachenburg droht. Nun habe sich aber in der Person des frisch im Amt befindlichen Ersten Beigeordneten Bernd Kunz ein Ratsmitglied gefunden, dass sich zur Übernahme der Funktion des Ortsbürgermeisters bereit erklärt habe, berichtet uns Markus Müller aus Nister.