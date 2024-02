Zum letzten Mal auswärts: Sessenhäuser Möhnen feiern Karneval – Vorfreude auf neues Dorfgemeinschaftshaus

Nach dreijähriger Pause meldete sich mit einem kräftigen „Helau“ endlich der Möhnenverein Ewig-Jung zurück auf der karnevalistischen Bühne. Zur großen Möhnensitzung hatten die Frauen in die Festhalle in Selters eingeladen, wie sie berichten. Eröffnet wurde die Sitzung traditionell mit dem Einmarsch der Gastgeberinnen. Obermöhne Manuela Mintel begrüßte das Publikum mit dem Sessenhäuser Möhnenlied.

Mit ihrem Tanz „Alice im Wunderland“ verzauberten die „Ladykracher“ die Jecken bei der Sessenhäuser Möhnensitzung. Foto: Nadine Schmidt

Mit ihrem Showtanz „Eiskönigin“ begeisterten die Kinder der „Wilden Flöhe“ das Publikum, bevor Lydia Rodloff und Ingrid Wegner demonstrierten, wie eine Pizzabestellung mit Gesundheitsprüfung ablaufen kann. Die Frauengruppe „Ascoladies“ verwandelte sich in „Dick und Doof“, doch machte beim Tanz eine gute Figur. Robin Mintel trat in die Bütt, er untermalte seine Rede anschaulich mit Liedern, ehe in die erste Tanzrunde ging. Die Band Day Light begleitete in diesem Jahr zum ersten Mal die Möhnensitzung und machte gute Stimmung.

Nun wurde es Zeit für den Tanz des Männerballettes „Billy Boys“: Sie flogen als Piloten gekonnt über die Bühne – nicht über ihre Füße – und begeisterten das Publikum. Matthias Scherer und Stefan Ley bereicherten mit einem musikalischen Vortrag das Programm. Es folgte ein Sketch nach der TV-Sendung „Take me out“, dabei waren sowohl junge als auch alte Kandidatinnen auf der Suche nach dem Traummann, der in der Sessenhausen-Edition niemand anderes als Robin Mintel war. Man munkelt sogar, der Moderator der Sendung, Niklas Kron, sei extra aus den USA eingeflogen worden.

Dann lösten die Narren ihr Ticket in die 20er-Jahre, denn die „Fire Flies“ verzauberten alle mit einem Tanz aus den Golden Twenties. Nach der zweiten Tanzrunde ging es das Programm ins Finale. Die Gruppe „No Limits“ entführten das Publikum ins Leben von Barbie und zeigten dabei auch, wie man zu einer „echten Barbie“ werden kann. Mit einer passenden Liedauswahl brachten sie den Saal zum Feiern. Als Nächstes verzauberten die „Ladykracher“ die Jecken mit einem Showtanz zum Thema „Alice im Wunderland“. Mit tollen Kostümen und bester Musikauswahl wurde die Geschichte rund um Alice, den Hutmacher, den Hasen und die Herz-Königin mit ihrer Kartenarmee erzählt.

Beim großen Finale überraschten alle Möhnen das Publikum mit einem Flashmob zum Stimmungsgaranten „Nie mehr Fastelovend“ von Querbeat. Ein wunderbarer und stimmiger Abend ging zu Ende. Die Vorfreude sei jetzt schon groß auf das nächste Jahr, denn dann können die Sessenhäuser Möhnen endlich wieder im eigenen Ort die Sitzung feiern: Das Dorfgemeinschaftshaus soll dann nämlich fertig sein – ein Traum für Sessenhausen, heißt es. red