Heute vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, griff Russland die Ukraine an. Wenige Tage später kamen die ersten Ukrainerinnen mit ihren Kindern in Hachenburg an. Bei einem Friedensgebet in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Hachenburg gedenken Ukrainer und Deutsche am Samstag ab 17.30 Uhr ihrer Verstorbenen und Angehörigen im Krieg.