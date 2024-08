Zoll an Preisexplosion: Westerburger Beginenhof plant neues Domizil in abgespeckter Form

Aus der Neustraße will das Frauenzentrum in das Gebäude in der Jahnstraße umziehen. Zuvor sind umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten nötig. Jetzt ist die Änderung des bereits bewilligten (ursprünglichen) Bauantrags beantragt, die aus Kostengründen nötig geworden ist. Foto: Röder-Moldenhauer