Wunsch nach stärkerem Zusammenhalt: Blick auf die Geschehnisse in Auschwitz schweißen zusammen

Mit vielen Eindrücken und einer Reihe neuer Blickwinkel kehrten zwölf Schüler der Nentershausener Freiherr-vom-Stein-Realschule plus nach ihrer Reise in das polnischen Auschwitz wieder in ihre Schule zurück. Engagiert und kompetent erzählen sie ihren Mitschüler, was sie erlebt haben und beantworten Fragen – „Bilder im Kopf“, so der Name ihrer kleinen, aber bedeutungsschweren Schulausstellung, bei der sie ihre Fotos zeigen.