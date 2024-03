Plus Enspel Wilfried Kleber ist Stöffel seit 70 Jahren verbunden: Als Kind war das große Gelände sein Reich i „Als Rentner kehrte ich wieder zu meinem Abenteuerspielplatz zurück“, sagt Wilfried Kleber. Seit seiner Kinderzeit – nunmehr gut 70 Jahre – ist er mit dem Stöffel verbunden. Foto: Stöffel-Park/Tatjana Steindorf Noch immer blitzen seine Augen, wenn Wilfried Kleber aus Hachenburg von seinen Erlebnissen im Stöffel-Park erzählt. „Das ist meine zweite Heimat“, sagt er. Die Anekdoten aus seiner Kindheit – sie sind schon gut 70 Jahre alt – geben einen lebendigen Blick in die Vergangenheit. Lesezeit: 5 Minuten

Ein paar davon hat der 1942 in Rosenthal am Niederrhein Geborene später auch gern in seine Gästeführungen eingebaut. Dazwischen lagen zwar Jahrzehnte, aber seine Verbundenheit mit dem Stöffel bleibt bis heute frisch. Kaum hatte er seine Erwerbsjahre hinter sich gelassen – die Fahrschule hatten er und seine Frau Gabi verkauft ...