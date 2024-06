Plus Höhr-Grenzhausen

Wilde Hügel und Baum-Mikado-Pfade: Am Flürchen in Höhr-Grenzhausen entsteht ein Waldspielplatz

i Am Flürchen, gegenüber der Grillhütte in Höhr-Grenzhausen, soll der neue, weitläufige und individuell geplante Waldspielplatz der Westerwald-Kinder entstehen. Das Projekt wurde nun dem Stadtrat in Höhr-Grenzhausen vorgestellt. Foto: Maja Wagener/mwa

In Fragebögen konnten Kinder ihre Wünsche abgeben, in den Pfingstferien Modelle der Anlage bauen: Am Flürchen in Höhr-Grenzhausen soll am liebsten bis Mai 2025 ein großer Waldspielplatz entstehen. Dahinter stehen die Westerwald-Kinder, eine Aktion des Jugendzentrums Zweite Heimat und des Seniorenbeirats Höhr-Grenzhausen, mit deren Initiator Joachim Türk und Revierleiter Detlev Nauen. Sie haben etwas sehr Besonderes geplant.