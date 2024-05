Plus Rotenhain

Wiederholung sicher: Was die Künstler-Werkstatt in Rotenhain so besonders macht

Von Tatjana Steindorf

i Auch die Natur spielte bei der Künstler-Werkstatt in Rotenhain als Umrahmung und Thema eine wichtige Rolle. Foto: Tatjana Steindorf

Mehr als ein Jahr lang ist im Kopf der Schriftstellerin Annegret Held eine ganz neue Geschichte entstanden. Diesmal keine, die sie in Buchform bringen wollte, sondern die durch Menschen und Künstler realisiert und gelebt werden sollte. Nun nahm das Projekt an zwei Tagen in Rotenhain Gestalt an: Im Wald, bei der „Alten Burg“, ging es ganz um Kunst – in Vorführungen, Workshops oder zum Erwerben.