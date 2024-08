Plus Hellenhahn-Schellenberg

Wettkampf lockt Jung und Alt: Rekordbeteiligung beim Hellenhahner Bouleturnier

i Toller (Freizeit-)Sport beim 17. Hellenhahner Bouleturnier Foto: Elmar Hering

Von Jahr zu Jahr zieht das Bouleturnier in Hellenhahn-Schellenberg mehr Aktive an, davon zeugt die neue Rekordbeteiligung bei der 17. Auflage: Insgesamt 36 Zweierteams gingen an den Start – was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um mehr als 60 Prozent bedeutet.