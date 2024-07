Westerwald-Verein in Gackenbach versammelt: Sterntreffen bei den Buchfinken

Nach dem kleinen Festprogramm zum 40. Geburtstag des Zweigvereins Buchfinkenland schloss das diesjährige Sterntreffen des Westerwald-Vereins in Gackenbach mit der Ausgabe der Teilnahmewimpel an die einzelnen Zweigvereine, den diese dann an ihren Wimpelbäume befestigten. Foto: Markus Müller