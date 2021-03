Westerwaldkreis erlässt Allgemeinverfügung: Einkaufen wird für Wäller wieder eingeschränkt

Nachdem der Westerwaldkreis nicht nur an fünf Tagen in Folge eine Inzidenz von mehr als 50 hatte und zudem die Zahl der aktiven Fälle (darunter fast die Hälfte Mutationen) weiter ansteigt, hat der Kreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Mit ihr werden wieder einige Bereiche des öffentlichen und auch privaten Lebens eingeschränkt, um das Ausbreiten des Coronavirus und seiner Mutationen möglichst zu bremsen.

Die Vorschriften ergänzen oder ändern die Regelungen der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes und gelten von Mittwoch, 0 Uhr, an bis einschließlich Dienstag, 28. März.

Abweichend von 17. Corona-Landesverordnung sind gewerbliche Einrichtungen, soweit in der Allgemeinverfügung nichts Abweichendes bestimmt ist, für den Kundenverkehr geschlossen. Sie dürfen nur öffnen, wenn nach vorheriger Vereinbarung Einzeltermine vergeben werden, bei denen pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche einem Kunden zeitgleich Zutritt zu der Einrichtung gewährt wird.

Bei den Einzelterminen gilt die Maskenpflicht mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen ist und die Pflicht zur Kontakterfassung. Die Termine sind so zu vergeben, dass sichergestellt ist, dass Ansammlungen von Personen in oder vor den Einrichtungen vermieden werden.

Zwischen den Terminen sind die Räumlichkeiten regelmäßig zu lüften. Diese Vorgaben gelten auch für Büchereien und Archive. Abhol-, Liefer- und Bringdienste gewerblicher Einrichtungen sind nach vorheriger Bestellung unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig.

Von der Schließung ausgenommen sind lediglich Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Getränkemärkte, Drogerien, Babyfachmärkte; Verkaufsstände auf Wochenmärkten, deren Warenangebot den zulässigen Einzelhandelsbetrieben entspricht; Apotheken, Sanitäts- und Reformhäuser; Tankstellen, Banken, Sparkassen und Poststellen; Reinigungen, Waschsalons; Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Buchhandlungen; Baumärkte, Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte; Großhandel; Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien, Gartenbaubetriebe und -märkte.

Bietet eine Einrichtung neben den erlaubten Waren/Dienstleistungen weitere Waren/Dienstleistungen an, ist dies zulässig, soweit in der Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist und das weitere Angebot nicht den Schwerpunkt des Sortiments bildet.

In allen genannten Einrichtungen gelten sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, das Abstandsgebot, die Maskenpflicht mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen ist, und die oben genannte Personenbegrenzung.

Die Maskenpflicht gilt auch im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung oder auf Parkplätzen. Die Personenbegrenzung dagegen gilt nicht auf Wochenmärkten sowie in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließlich Personen, die höchstens zwei Hausständen angehören, in einem Raum aufhalten.

Abweichend von der Corona-Landesverordnung ist die sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur im Freien und nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen zulässig. Das Abstandsgebot gilt während der gesamten sportlichen Betätigung.

Training im Amateur- und Freizeitsport ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Trainerin oder einem Trainer im Außenbereich und auf öffentlichen und privaten Außensportanlagen zulässig. Auch hier gilt das Abstandsgebot während des gesamten Trainings. Entgegen der Landesverordnung ist auch der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur untersagt.