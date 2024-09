Plus Westerwald Westerwälder Züchter verteidigen sich: Ist ein Brieftaubenwettflug Tierquälerei? Von Maja Wagener i Ist ein Distanzflug für Brieftauben Tierquälerei? Die Brieftauben-Reisevereinigung Westerwald-Wirges musste sich nun mit diesem Vorwurf auseinandersetzen. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn Ist ein Distanzflug über 281 Kilometer für Brieftauben Quälerei? Diesem Vorwurf sah sich die Brieftaubenreisevereinigung Westerwald ausgesetzt, bevor sie kürzlich nach Weißenburg in Bayern aufbrach. Auch das Veterinäramt des Westerwaldkreises wurde von der Tierschutzorganisation Peta angeschrieben und aufgefordert, „die tierschutzwidrige Veranstaltung zu untersagen“. Wie reagieren die Beteiligten? Lesezeit: 3 Minuten

Das passiere alle paar Wochen immer mal wieder, weiß Mareike Kühntopp vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter in Essen, dem 2023 etwa 28.000 Züchter angehörten. Der Verband wurde bereits 1884 gegründet; so alt und älter ist das Hobby, das in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen wurde. Bundesweit würden vor Veranstaltungen wie ...