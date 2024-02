Westerwaldkreis

Westerwälder Kreisparteitag der FDP: Schwaderlapp führt Liberale in Kommunalwahl

Rudolf Schwaderlapp, FDP-Fraktionschef im Kreistag Montabaur, führt die Wäller Liberalen in die Kommunalwahl am 9. Juni. Das ist das Ergebnis des Kreisparteitags im Silicium in Höhr-Grenzhausen. Zudem bestätigte die Partei bei der Wahl des Kreisvorstandes die Vorsitzende Jana Gräf und kürte darüber hinaus Delegierte für den Bezirks- und Landesparteitag.