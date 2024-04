Westernoher Unternehmen investiert in Zukunft: Firma Zoth treibt Automatisierung voran

Die Zoth GmbH & Co. KG investiert weiter in die Prozess-Automatisierung und in Smart Factory Solutions. Jetzt konnte in der Produktionshalle in Westernohe das neue Stopa-Lager eingeweiht werden. Darüber freuten sich (von links): Antonia Zoth (Assistenz der technischen Geschäftsführung), Martina Zoth-Opolka (kaufmännische Geschäftsführung), Sophie Opolka-Mittler (Assistenz kaufmännische Geschäftsführung) und Wolfgang Zoth (technischer Geschäftsführer). Foto: Isabella Pilling/Zoth GmbH & Co. KG