Plus Westerburg Westerburger Feuerwehrmann im Rückblick auf Unwetter im Juli 2023: „Es war wie in einem Kriegsgebiet“ Den Begriff „Downburst“ dürften vor Juli 2023 im Westerwald nicht unbedingt viele Menschen gekannt haben. Greifbarer ist da schon „Fast-Tornado“ – und die Auswirkungen, die dieses Naturereignis mit sich brachte. Von Markus Eschenauer

Patrick Schäfer vom Presseteam der Verbandsgemeinde Westerburg und selbst aktiver Feuerwehrmann in Langenhahn-Hintermühlen kann sich noch gut an den Tag erinnern. Allein bei der Anfahrt in die Stadt Westerburg hatten die Retter mehr als 20 Einsatzstellen ausgemacht. Die Herausforderung sei gewesen, in dem ganzen Chaos zu priorisieren. Was kommt zuerst ...