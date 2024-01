Seit vielen Jahren beschäftigt sich Maria Meurer mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung, die in Westerburg gelebt hat. Sie recherchierte mit sehr viel Herzblut auf vielfältige Weise. Sie las Fachbücher, besuchte unter anderem das Bundesarchiv, verschiedene Landesarchive sowie Gedenkstätten des Holocaust und sammelte so eine Vielzahl an Informationen und Kontakten.